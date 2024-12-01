Дамаск, 1 декабря, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад встретился с прибывшим в Дамаск главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии. Об этом 1 декабря сообщает агентство Fars.

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Асад отметил, что Сирия продолжает борьбу с терроризмом на всей своей территории. Президент Сирии подчеркнул, что это противостояние служит безопасности и стабильности всего региона.

«Президент Асад заявил, что сирийский народ в последние годы противостоял терроризму во всех его проявлениях и сегодня он полон решимости искоренить его больше, чем когда-либо прежде, отметив важность поддержки союзников и друзей в противостоянии нападениям террористов, поддерживаемых из-за рубежа, и срыве их планов», — уточняется в сообщении.

Глава МИД Ирана Аракчи в ответ подтвердил готовность Тегерана предоставить Дамаску «различные виды поддержки» для борьбы с терроризмом. Аракчи отметил, что Сирия уже сталкивалась с более серьёзными проблемами, и выразил уверенность в том, что Дамаск добьётся победы над терроризмом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 ноября боевики в Сирии начали наступление на позиции Сирийской арабской армии (САР, правительственные войска) в районе Алеппо. К 30 ноября боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 40% западных районов Алеппо. Кроме того, они активно наступали на позиции САР в провинции Идлиб и смогли взять под контроль крупный город Маарат-ан-Нуман.

Сирийское командование 29 ноября сообщило, что среди боевиков находится множество иностранных наёмников.

Сирия способна победить террористов с помощью друзей и союзников, заявил президент страны Башар Асад в беседе с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 30 ноября.

САР 1 декабря объявила об отражении атаки боевиков. В этот же день сирийские ВВС нанесли удары по колонне бронетехники террористов на трассе Алеппо — Дамаск и сорвали их наступление.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в ключевых регионах мира. Западные элиты не хотят мириться с утратой ими былого могущества в мире, добавил он.