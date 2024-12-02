Москва, 2 декабря, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Организационный комитет с спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» готовит предложения по новым датам проведения турнира. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба оргкомитета.

РИА Новости/Александр Кряжев

«В настоящий момент оргкомитет Всемирных игр дружбы разрабатывает новую дорожную карту и готовит предложения по датам проведения турнира», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Всемирные игры дружбы планировалось провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Как ранее передавало ИА Регнум, проведение Всемирные игр дружбы отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ главы государства был опубликован 2 декабря.

16 июля стало известно, что Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в сентябре в Москве и Екатеринбурге, были перенесены на 2025 год. В рамках проведения Игр были запланированы соревнования по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Планировалась, что состязаниях будут участвовать около 10 тыс. спортсменов.