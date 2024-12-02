Москва, 2 декабря, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина, говорится в соответствующем указе главы государства.

Александр Кряжев / РИА Новости

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», — говорится в документе.

Указ опубликован на портале официальных правовых актов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля стало известно, что Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в сентябре в Москве и Екатеринбурге, были перенесены на 2025 год. В рамках проведения Игр были запланированы соревнования по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Планировалась, что состязаниях будут участвовать около 10 тыс. спортсменов.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов не принимать участия в Играх дружбы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала такие заявления хамством. Она выразила мнение, что МОК от безысходности уже поддался русофобии.