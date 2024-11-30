Вашингтон, 30 ноября, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Представленный в апреле план кандидата на должность спецпосланника по Украине и России в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога вполне может понравиться российскому лидеру Владимиру Путину. Такое предположение высказал автор CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом

По заключению издания, план даёт Украине возможность положить конец конфликту в то время, как ВСУ проигрывают на всех фронтах и испытывают острую нехватку живой силы.

«Россия, скорее всего, всегда будет превосходить Украину. Путин продвигается всё ближе к своим целям как за столом переговоров, так и на фронте», — считает автор, полагая, что Москва одобрила бы план Келлога.

CNN предполагает, что в плане есть компромисс для прекращения войны, но он может не завершить её, а открыть новую главу, в которой единство Запада начнёт ослабевать.

Как сообщало ИА Регнум, Кит Келлог предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять антироссийские санкции в обмен на прекращение огня.

Келлог утверждал, что дипломатическое решение может стать возможным только после ухода Владимира Путина с поста президента России.

Келлог 28 ноября заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы». Будущий спецпредставитель Трампа по Украине также пообещал таким способом защищать интересы США.

Российский лидер в июне отмечал, что одним из условий для переговоров РФ с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.