Москва, 2 декабря, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Зарплата является одной из важнейших составляющих для привлечения молодых людей в науку и образование, но это не главное. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых учёных.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«Зарплата — одно из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и образование. Но это не главное. Главное — это база, важно — это лаборатория, оборудование, престиж в обществе. Вот это всё главное для людей, которые мозгами живут, а не желудком», — сказал глава государства.

Он добавил, что власти будут делать всё, чтобы уровень зарплат педагогов в новых регионах РФ достиг среднероссийского уровня, а по отдельным направлениям и превысил его.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября Путин сообщил рассказал, что в 2025 году ряд регионов РФ опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы.

29 февраля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда бюджетников. Он подчеркнул, что нужно повышать доходы специалистов, которые работают в этой сфере.