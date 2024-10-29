Москва, 29 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В России в 2025 году в ряде регионов опробуют более справедливую систему оплаты труда бюджетников, а в 2027-м её введут по всей стране. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны», — сказал глава государства.

Он добавил, что в начале 2027 года планируется распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы, включая здравоохранение, во всех регионах России.

новость дополняется