Москва, 2 декабря, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу ситуации с выборами в Румынии.

(сс) Администрация президента России

Российский лидер заявил, что если кандидат в этой стране не устраивает избирателей, то они могут пересчитать голоса.

«Кандидат не понравился, решили пересчитать голоса», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря в Румынии прошли парламентские выборы. При этом на 8 декабря намечен второй тур президентских выборов, в первом туре которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,93% голосов. Второе место заняла оппозиционный политик Елена Ласкони, за которую отдали голоса 19,16% участников выборов.

Действующий премьер Румынии Марчел Чолаку не прошёл во второй тур и покинул пост председателя Социал-демократической партии (СДП).