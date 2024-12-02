Тбилиси, 2 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Приведение переговоров правительства Грузии с оппозиционными силами невозможно, заявил журналистам 2 декабря премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Александр Патрин/ ТАСС

«Никаких переговоров», — подчеркнул он.

Так глава правительства ответил на вопрос прессы о подобной возможности.

Как сообщало ИА Регнум, с конца ноября в Тбилиси активизировались протесты после того, как премьер-министр Грузии объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Кроме того, власти отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом.

Протестующие, которых ранее оттеснил спецназ от здания парламента, переместились дальше и заняли часть проспекта Руставели. Министерство внутренних дел призвало протестующих выражать своё несогласие в мирной форме.

В полиции также предупредили, что противоправные действия будут пресекаться. Утром 2 декабря силы специального назначения МВД Грузии приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Грузинское правительство также официально проинформировало, что зачинщики беспорядков уже установлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с украинским «майданом». Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля также добавил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.