Москва, 2 декабря, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В отношении украинской журналистки Янины Соколовской, обвиняемой в распространении фейков об армии России, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом 2 декабря сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

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Отмечается, что Соколовскую обвиняют в публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ, совершённом по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело направили в Останкинский районный суд Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября Соколовскую объявили в международный розыск. Перед этим она на выехала в Эстонию. Следствие направило ходатайство о заключении её под стражу, мотивируя тем, что она скрывается от правосудия.

26 июля 2023 года СК возбудил против Соколовской уголовное дело по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России. Ведомство пояснило, что с мая 2022 года она публиковала в своём Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения в зоне проведения спецоперации. В тот же день в московской квартире, которую Соколовская снимала, силовики провели обыск.

Соколовская в 2014 году поддержала госпереворот на Украине. Журналистка неоднократно участвовала в российских шоу на телевидении. В 2019 году ведущий Сергей Михеев выгнал Соколовскую из студии после того, как она во время передачи «Кто против?» оскорбительно высказалась о погибших в одесском Доме профсоюзов.