Москва, 26 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Следователи Останкинского отдела московского управления СК возбудили уголовное дело против украинской журналистки Янины Соколовской по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба СК.

РИА Новости/Александр Кряжев Янина Соколовская

В ведомстве сообщили, что Соколовская с мая 2022 года в Telegram-канале распространяла заведомо ложную информацию о действиях российских бойцов в отношении мирного населения, выдавая её за достоверные сведения.

«Противоправная деятельность женщины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу Москве», — отметили в СК.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства по этому делу, собирают доказательства, проводят другие следственные действия.

В 2019 году Соколовскую заставили покинуть студию телепрограммы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» из-за её высказываний о трагедии в одесском Доме профсоюзов. Это решение принял ведущий программы Сергей Михеев.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года суд в Москве приговорил к семи годам заключения бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя за распространение фейков о российской армии. Он вырос в русскоязычной семье в украинском городе Буча и в телефонных разговорах с коллегами негативно отзывался о действиях российских бойцов.

В марте 2023 года суд в Тульской области приговорил к двум годам колонии местного жителя Алексея Москалёва за дискредитацию российских военнослужащих. Сначала его приговорили к штрафу, но мужчина продолжал публиковать в соцсети лозунги, направленные против Вооружённых сил.