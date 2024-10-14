Москва, 14 октября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Украинскую журналистку и учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую, обвиняемую в распространении фейков об армии России, объявили в международный розыск. Об этом стало известно в понедельник, 14 октября, из официальных судебных документов.

РИА Новости/Александр Кряжев Янина Соколовская

По информации ТАСС, женщина выехала в Эстонию. Следствие направило ходатайство о заключении Соколовской под стражу, мотивируя тем, что она скрывается от правосудия.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля прошлого года СК РФ возбудил против украинской журналистки уголовное дело по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России. Ведомство пояснило, что с мая 2022 года Соколовская публиковала в своём Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения в зоне проведения спецоперации.

В тот же день в московской квартире, которую Соколовская снимала до июля прошлого года, силовики провели обыск.

Соколовская в 2014 году поддержала госпереворот на Украине. Журналистка неоднократно участвовала в российских шоу на телевидении. В 2019 году ведущий Сергей Михеев выгнал Соколовскую из студии после того, как она во время передачи «Кто против?» оскорбительно высказалась о погибших в одесском Доме профсоюзов.