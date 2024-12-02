Москва, 2 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Меры по мирному урегулированию на Украине следует активизировать, поскольку возросла угроза эскалации. Об этом заявил 2 декабря министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Илья Питалев/РИА Новости Сергей Лавров и Петер Сийярто

Руководители российского и венгерского ведомств встретились в Москве. Сийярто подчеркнул, что риск эскалации конфликта на Украине сейчас стал настолько высок, каким ещё не был.

По его мнению, тысяча дней, в течение которых длятся боевые действия, показали, что противостояние можно прекратить только путем переговоров. Глава МИД Венгрии также отметил, что дипломатические каналы должны быть открыты для переговоров.

Кроме того, Сийярто добавил, что венгерское правительство планирует активизировать свою миротворческую миссию.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что факты гибели в зоне боевых действий на Украине военных из США и стран Европы являются свидетельством опасности эскалации и распространения этого конфликта. Он уточнил, что появились новости о том, что в результате авиаударов погибли американские и французские военные.

Кроме того, по мнению Орбана, тревогу вызвала информация об ударе новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Венгерский премьер-министр считает, что если страны Запада увеличат своё участие в конфликте на Украине, то указанную ракетную систему Россия может нацелить на объекты в Европе.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Москва ни в коем случае не примет заморозку украинского конфликта. Он уточнял, что Россия стремится к тому, чтобы наступил твёрдый и долгосрочный мир.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер также напомнил об условиях разрешения кризиса, которые Москва выдвинула в июне. В качестве условий он назвал в том числе вывод ВСУ из российских регионов и отказ Киева от планов вступить в НАТО.