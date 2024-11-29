Будапешт, 29 ноября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Факты гибели в зоне боевых действий на Украине военных из США и стран Европы являются свидетельством опасности эскалации и распространения этого конфликта. Об этом 29 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Орбана, в последние дни появилось две «шокирующие» новости о конфликте на Украине, согласно первой из которых, там в результате авиаударов погибли американские и французские военные.

«Это означает, что там есть эти военные», — пояснил глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth.

Второй тревожащей новостью он назвал использование Россией для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», являющейся высокоточным оружием с огромной разрушительной силой.

Как отметил венгерский премьер-министр, если страны Запада увеличат своё участие в конфликте на Украине, это российское оружие могут нацелить на объекты в Европе, что увеличит угрозу новой мировой войны, о чём стоит задуматься мировым лидерам.

«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило… и хорошо показывает опасность эскалации и распространения войны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает любые варианты, в том числе удары, в случае разрастания украинского конфликта из-за действий Запада. Он также назвал «самым сложным и печальным сценарием» возможность нанесения ударов по военным хабам в Румынии и Польше в случае продолжения атак дальнобойными западными ракетами на российскую территорию.

Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что использование Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» стало чётким сигналом Западу. Поддерживающие Киев страны, включая США и другие государства НАТО, стали полноценными участниками конфликта на Украине, добавил он.