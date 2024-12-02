Москва, 2 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Наиболее частыми причинами увольнения россиян стали отсутствие повышения заработной платы и стресс. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследования «Сбераналитики» и сервиса «Работа. ру».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно данным экспертов, 35% россиян уволились с предыдущего места работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, ещё 34% — из-за профессионального выгорания, стресса и по состоянию здоровья.

В исследовании отмечается, что 24% россиян жалуются на отсутствие карьерного роста, 18% назвали причиной конфликты с коллегами и начальством, 17% изъявили желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% — хотели работать ближе к дому, а 6% респондентов решили переехать в другой город или страну. При этом 8% опрошенных россиян никогда не увольнялись.

Эксперты считают, что выгорание и стресс являются наиболее частым поводом для увольнения у людей от 18 до 34 лет. А у россиян постарше главной причиной стала неготовность руководства повышать зарплату.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. граждан России.

Ранее ИА Регнум передавало, что, по мнению представителей сервиса hh.ru, дворники, сварщики, токари и продавцы-консультанты являются на текущий момент наиболее дефицитными профессиями. Также высокий спрос существует на поваров, кондитеров, специалистов по взысканию задолженности, автомехаников, сантехников, слесарей и администраторов магазинов.