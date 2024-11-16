Москва, 16 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Дворники оказались самой дефицитной профессией в России в начале ноября. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 ноября результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В качестве критерия востребованности профессии аналитики предложили hh. индекс. Он отражает соотношение активных резюме на одну вакансию. То есть чем меньше индекс, тем востребованнее профессия.

У дворников hh. индекс оказался равным 0,7, что говорит об остром дефиците в ноябре. На одну вакансию меньше одного резюме.

Также к остродефицитным специалистам относятся сварщики, токари и продавцы-консультанты — у них hh. индекс составил 1,1. В эту же категорию попали повара, кондитеры и специалисты по взысканию задолженности (индекс 1,2), автомеханики и автослесари (индекс 1,4), сантехники, слесари и администраторы магазинов (индекс 1,5), врачи и маляры (индекс 1,6), товароведы и мерчандайзеры (индекс 1,8).

Показатели hh. индекса от 2 до 3,9 свидетельствуют о том, что профессия дефицитная. В эту категорию вошли в ноябре электромонтажники (индекс — 1,9), монтажники (индекс 2), машинисты и фармацевты-провизоры (индекс 2,3), курьеры и кладовщики (индекс 2,4), уборщицы (индекс 2,5).

Комментируя результаты исследования, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности онлайн-рекрутингаНаталья Данина заявила, что спрос на дворников и уборщиц вырос с приближением холодов. Зарплата этой категории выросла в ноябре почти на треть.

«Врачи и фармацевты также в дефиците в преддверии зимы — сезонно повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ, больницы, поликлиники и аптеки сталкиваются с высокой загрузкой, растёт спрос, что усиливает дефицит на фоне небольшого числа медицинских специалистов, ищущих сейчас работу», — процитировал Данину ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, по данным компании СДЭК на конец октября, на рынке труда в России наблюдается дефицит линейных сотрудников — грузчиков, курьеров, кладовщиков, а также программистов. Подскочил спрос на разработчиков «1С».

Кроме того, на рынке труда очень востребованы сегодня менеджеры по продажам и квалифицированные технические специалисты, отметили в компании.