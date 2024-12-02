Москва, 2 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ ударами беспилотников поразили в Сумской области автомобили, в которых украинские военные под видом гражданских направлялись в сторону Курской области. Об этом 2 декабря сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он рассказал, что группа из 12 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) ехала по трассе со стороны села Стецковка в Сумской области.

«Обученные горьким опытом, бандеровцы мимикрировали под мирных, используя для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи. В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом были уничтожены», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Лебедев сообщил, что в лесу в районе заброшенного села Марченки в Сумской области был обнаружен боевой расчёт ВСУ, который обстреливал Курскую область из артиллерии. По нему было выпущено несколько десятков снарядов, результаты пока неизвестны.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ на 2 декабря, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли 37 355 военнослужащих, 226 танков, 161 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортёра, 1206 боевых бронированных машин, 1065 автомобилей, 305 артиллерийских орудий.

27 ноября оператор БПЛА рассказал, что расчёт беспилотников спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в курском приграничье. По его словам, по блиндажу, где, предположительно, укрывалась эта группа, был нанесён удар FPV-дроном.