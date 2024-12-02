Москва, 2 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден, по сути, подтвердил факт участия сына Хантера Байдена в коррупции, объявив о помиловании сына, которое распространяется на все совершённые им преступления с 1 января 2014 года, заявил политолог Владимир Корнилов корреспонденту ИА Регнум.

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Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Помилование распространяется на все преступления, которые он совершил или мог совершить, или в которых принимал участие в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года.

Корнилов заявил, что Байден фактически подтверждает факт коррупции, так как не случайно выбран период, подпадающий под помилование, с января 2014 года, а не с 2013 года или ещё раньше. Именно с того года, по словам политолога, Байдены и занялись откровенно коррупционной схемой на Украине.

«Хочу напомнить, в апреле 2014 года Хантер Байден был принят на работу в совет директоров скандально известной компании Burisma, после скандального визита тогдашнего вице-президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена в город Киев. И вы помните, сколько потом по этому поводу ломали копий»,— уточнил эксперт.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена помиловать собственного сына Хантера злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Корнилов считает, что республиканец скорее имеет в виду то, что нарушены возможные и невозможные нормы морали, так как действующий президент, используя своё положение, выводит из-под удара лично себя и свою семью.

«Когда Трамп уходил после президентского срока, то его категорически предупреждали все демократические СМИ ни в коем случае не миловать себя, не миловать членов своей семьи. Мол, нельзя так. Это будет противоречить всем писанным и неписанным нормам нашей морали. Но вот Байден принимает такое решение. Но что самое забавное — это реакция демократических СМИ, которые теперь пишут об этом как о сюрпризе»,— подчеркнул политолог.

Эксперт напомнил, что, в принципе, это общая традиция, когда перед уходом с поста президента США глава государства милует определённые группы людей, уголовников, каких-то знаковых фигур, политических оппонентов. Это часто бывало, и порой случались довольно спорные решения, которые вызывали резонанс, уточнил специалист.

«Но тут-то всё дело в том, что сам Байден, его пресс служба неоднократно, с завидной регулярностью опровергали заявления, которые делались их оппонентами по поводу намерений помиловать Хантера Байдена, мол, все уверены в том, что он ни в чём не виновен. Соответственно помилование совершенно никому не нужно»,— пояснил Корнилов.

Все эти обещания о том, что Байден не будет миловать своего сына, звучали в тот период, когда представитель Демократической партии ещё был кандидатом на второй президентский срок, подчеркнул политолог. Он уверен, что Байден рассчитывал выиграть эти выборы, а потом не спеша помиловать сына, когда все забудут об обещаниях.

«Джо Байдена больше всего волнует своя шкура, потому что если в самом деле кто-то начал бы копать всерьёз «дело Burisma», то мы же понимаем прекрасно, что тут вопрос не о коррупции Хантера Байдена. Он просто мальчик, который протирал штаны, даже не появляясь в этой компании, а его семейка получала на счета огромнейшее гонорары. Главная коррупционная фигура — это Джо Байден. Ну, соответственно, вот он и вывел себя этим помилованием из-под удара. Теперь расследовать злодеяния Хантера, в общем-то, не может никто»,— заключил эксперт.

ИА Регнум передавало, что 2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал помилование Байдена-младшего. Песков заявил, что это является внутренним делом Соединённых Штатов.

В этот же день американский миллиардер Илон Маск заявил, что помилование Хантера представляет угрозу территориальной целостности Соединённых Штатов.

В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Его обвинили в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.

По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов. После решения суда Джо Байден заявил, что не намерен препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына и не собирается даровать ему помилование.