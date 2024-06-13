Рим, 13 июня, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не будет препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына Хантера, признанного виновным в деле о нарушениях при хранении оружия. Об этом 13 июня глава Белого дома заявил на пресс-конференции в Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я подчинюсь решению жюри присяжных и не намереваюсь помиловать его», — указал Байден.

Тем не мене президент США добавил, что считает своего сына, преодолевшего наркотическую зависимость, одним из самых порядочных и достойных людей.

Как передавалоИА Регнум, 11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия. Окончательный приговор, предположительно, будет вынесен в октябре, перед президентскими выборами в США.

Байден-младший обвиняется в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью. По всем пунктам обвинения сыну президента США грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов. Инцидент стал первым в истории случаем, когда ближайшего родственника главы государства признали виновным в преступлении во время президентского срока.