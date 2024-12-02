Стокгольм, 2 декабря, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Доходы ста крупнейших оружейных компаний в 2023 году выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом. Это следует из опубликованных 2 декабря данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что доходы 100 крупнейших компаний, специализирующихся на продаже вооружений и оказании военных услуг, в 2023 году составили 632 миллиарда долларов. Это в реальном выражении на 4,2% больше, чем в 2022 году. При этом рост доходов оружейных компаний зафиксирован во всех регионах, прежде всего в России и на Ближнем Востоке.

Небольшие компании отрасли значительно эффективнее реагировали на спрос в области ВПК, связанный с военными конфликтами на Украине, в секторе Газа, а также с растущей напряженностью в Восточной Азии и с программами перевооружения в других частях мира.

Научный сотрудник программы института «Военные расходы и программы производства вооружений» Лоренцо Скараццато отметил оптимизм компаний в отношении будущих продаж, что выражается в активном найме персонала. Специалист подтвердил, что тенденция роста дохода от продажи оружия, скорее всего, сохранится и в 2024 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что западные оборонно-промышленные корпорации стремятся открыть свои предприятия на Украине ради прибыли, а не из-за сочувствия к Киеву.

Конфликт на территории Украины стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса, а по мнению некоторых экспертов, сам конфликт был ради этого и развязан.

За последние три года существенно вырос спрос на военную технику США, отметили авторы со ссылкой на опубликованные данные. В 2021 году объём её продаж за рубеж составлял 34,8 млрд долларов, в 2022-м вырос до 49,7 млрд долларов, а в нынешнем году уже превысил отметку в 80 млрд долларов. При этом представители Пентагона считают, что объёмы производства ещё не достигли необходимого уровня.

Растёт объём заказов и доходов и у некоторых европейских производителей, в частности у немецкого концерна Rheinmetall. Только в первом полугодии 2024 года объём заказов концерна составил 53,3 млрд долларов, показатель аналогичного периода 2023 года был превышен на треть.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Вашингтон не пугает перспектива войны «до последнего украинца», потому что военно-промышленный комплекс США «набит заказами», а американские военные при этом в конфликте не участвуют.