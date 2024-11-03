Вашингтон, 3 ноября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Западные оборонно-промышленные корпорации стремятся открыть свои предприятия на Украине ради прибыли, а не из-за сочувствия к Киеву. Об этом 2 ноября заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они это делают не ради благотворительности, будто бы кто-то им дает миллиарды долларов для этих целей, нет», — сказал бывший военный в эфире YouTube-канала The New Atlas.

По словам Берлетика, завод немецкой компании Rheinmetall не сможет удовлетворить потребности ВСУ. При этом даже строительство четырёх таких заводов не поможет киевскому режиму восполнять достаточное количество боеприпасов, отметил он.

Кроме этого, заводы будут обнаружены Россией и оперативно уничтожены, добавил Берлетик.

Как передавало ИА Регнум, о планах немецкого концерна запустить на Украине производство оружия стало известно в феврале 2024 года. В марте компания заявила о намерении открыть на территории Украины как минимум четыре оружейных завода.

26 октября глава компании Армин Паппергер сообщил, что один из заводов уже запущен. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Паппергера, сообщил, что ждёт «праздничного салюта» прямо на производстве. Публикацию в своём Telegram-канале он сопроводил видеокадрами взрывов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что завод Rheinmetall по производству бронетехники, если он будет построен на Украине, станет законной целью российской армии.

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал завод немецкого оружейного концерна Rheinmetall на Украине законной целью для российских Вооружённых сил.