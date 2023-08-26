Москва, 26 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс США забит заказами, поэтому Вашингтон не пугает война до последнего украинца. Об этом в интервью ТАСС 26 августа заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Американские компании зарабатывают, американский ВПК развивается, он набит заказами», — сказал он.

Замглавы Совбеза добавил, что в этом смысле США заинтересованы в поддержании конфликта на Украине. Американские солдаты не умирают, и война до последнего украинца США нисколько не пугает, отметил политик.

Медведев также выразил уверенность, что США, безусловно, попытаются разжечь конфликты ещё в очень многих местах. Он напомнил, что история США XX–XXI веков — это бесконечное участие американцев в различных конфликтах для достижения собственных целей.

Как сообщало ИА Регнум, Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Путин заявил, что Россия не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО, а также Украине. По его словам, Москва готова к обсуждениям, но не видит заинтересованности оппонентов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 8 июня, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы США и Великобритания.