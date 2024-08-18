Вашингтон, 18 августа, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса, а по мнению некоторых экспертов, сам конфликт был ради этого и развязан, отметили в своей публикации обозреватели «РИА Новости».

Christian Charisius/Global Look Press

Запад затягивает боевые действия на Украине, поскольку прекращение конфликта и демилитаризация Украины невыгодны западным производителям, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

За последние три года существенно вырос спрос на военную технику США, отметили авторы со ссылкой на опубликованные данные. В 2021 году объём её продаж за рубеж составлял 34,8 млрд долларов, в 2022-м вырос до 49,7 млрд долларов, а в нынешнем году уже превысил отметку в 80 млрд долларов. При этом представители Пентагона считают, что объёмы производства ещё не достигли необходимого уровня.

Выделяя средства на военную помощь Украине, Вашингтон оставляет большую их часть на территории США, и поддержка киевского режима обеспечивает финансирование более чем 100 линий военного производства, сказано в публикации.

Основными выгодоприобретателями этих средств становятся такие компании, как Lockheed Martin (доход в 2023 году — 67,6 млрд долларов), Northrop Grumman (39,3 млрд долларов), RTX (68,9 млрд долларов), Boeing (77,8 млрд долларов) и другие.

Растёт объём заказов и доходов и у некоторых европейских производителей, в частности у немецкого концерна Rheinmetall. Только в первом полугодии 2024 года объём заказов концерна составил 53,3 млрд долларов, показатель аналогичного периода 2023 года был превышен на треть.

Расходы бюджета Германии на ВПК за 10 лет выросли почти вдвое, до 79 млрд евро, также власти ФРГ создали специальный фонд развития вооружённых сил объёмом 109 млрд евро и проводят крупнейшее со времён Гитлера перевооружение армии, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Вашингтон не пугает перспектива войны «до последнего украинца», потому что военно-промышленный комплекс США «набит заказами», а американские военные при этом в конфликте не участвуют.

Вашингтон провоцирует Украину на продолжение боевых действий до последнего гражданина с обеспечиванием гарантированной прибыли для США, заявлял также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Значимая часть выделяемых Киеву средств остается в ВПК США, а потом выплачивается в виде налогов американскому государству, подчеркнул он.