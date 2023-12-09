Москва, 9 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны больше не осталось надежд на Совет Безопасности ООН, его реформа стала необходимостью. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Lev Radin/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе.

«От Совета Безопасности ООН у нас не осталось ни надежды, ни ожиданий», — приводит издание слова турецкого лидера, который также напомнил, что из-за вето США решение о прекращении огня в Газе принято не было.

Эрдоган отметил, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.

«Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы», — заявил Эрдоган в конгресс-центре Halic в рамках программы Всемирного дня прав человека.

Как передавало ИА Регнум, представители США заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников.

Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США своим решением наложить вето в СБ ООН на резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке вынесли приговор мирному населению в Израиле и Палестине. Цинично сказанные неоднократно пустые слова о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и порядках говорят лишь о том, что настоящую цену им можно увидеть сейчас, когда два члена СБ ООН предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни, отметил зампостпред.