Эрдоган назвал реформу Совбеза ООН необходимостью
Президент Турции Эрдоган назвал реформу Совбеза ООН необходимостью
Москва, 9 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны больше не осталось надежд на Совет Безопасности ООН, его реформа стала необходимостью. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.
Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе.
«От Совета Безопасности ООН у нас не осталось ни надежды, ни ожиданий», — приводит издание слова турецкого лидера, который также напомнил, что из-за вето США решение о прекращении огня в Газе принято не было.
Эрдоган отметил, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.
«Необходимо реформировать Совет Безопасности ООН. Мы будем продолжать выступать в защиту матерей Газы», — заявил Эрдоган в конгресс-центре Halic в рамках программы Всемирного дня прав человека.
Как передавало ИА Регнум, представители США заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников.
Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США своим решением наложить вето в СБ ООН на резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке вынесли приговор мирному населению в Израиле и Палестине. Цинично сказанные неоднократно пустые слова о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, каких-то правилах и порядках говорят лишь о том, что настоящую цену им можно увидеть сейчас, когда два члена СБ ООН предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни, отметил зампостпред.