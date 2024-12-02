Варшава, 2 декабря, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Причины повреждения на нефтепроводе «Дружба» могли иметь умысел. Соответствующую версию не исключил польский оператор по обслуживанию трубопровода PERN.

Transoil.by Нефтепровод «Дружба»

«Специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего», — отметил представитель компании в беседе с «РИА Новости».

При этом до получения экспертного заключения любые версии, в том числе «намеренного повреждения трубопровода, а также версия о чисто технической причине произошедшего, не исключаются», указал оператор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 декабря в районе Пнево Великопольского воеводства Польши был повреждён нефтепровод «Дружба», в результате произошла утечка топлива. Угрозы возгорания или взрыва не возникло. Причины инцидента устанавливаются.

Польский оператор PERN заверил, что произошедшая утечка на участке нефтепровода «Дружба» не отразилось на поставках топлива в Германию. Технические возможности полностью покрывают потребности клиентов в объёмах поставок, отметили в компании.

В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России), 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций. Маршрут нефтепровода «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на северную нитку — в направлении Польши и Германии, и южную — через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.