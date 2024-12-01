В Польше заявили о повреждении нефтепровода «Дружба»
В Польше произошла утечка топлива при повреждении нефтепровода «Дружба»
Варшава, 2 декабря, 2024, 00:59 — ИА Регнум. В Польше получил повреждение нефтепровод «Дружба», в результате произошла утечка топлива. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба государственной пожарной службы республики.
По официальной информации, инцидент произошёл утром в районе Пнево Великопольского воеводства. В ведомстве заверили, что после аварии отсутствуют угрозы возгорания или взрыва.
Причины аварии устанавливаются.
Как сообщало ИА Регнум, 5 августа 2023 года одну из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили из-за утечки на территории Польши. Разгерметизацию обнаружили в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступала в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на повреждённой нити. Вторая нитка нефтепровода работала без изменений.
Сербия обратилась к России с просьбой помочь в строительстве трубопровода через Венгрию, чтобы напрямую подключиться к нефтепроводу «Дружба», заявил в ноябре 2024 года вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда. Он отметил, что подключение к «Дружбе» позволит Сербии быть более независимой в поставках нефти и существенно увеличить объёмы сырья, в том числе для внутреннего потребления. Планируется, что длина такого отвода составит около 300 км.