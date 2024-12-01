Варшава, 2 декабря, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Произошедшая на западе Польши утечка топлива на участке нефтепровода «Дружба» не отразится на поставках топлива в Германию. Об этом сообщила 1 декабря польская компания — оператор по обслуживанию трубопровода PERN.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«Перекачка на повреждённой ветке была немедленно остановлена, поставки нефти продолжаются по второй ветке», — заверили в компании.

Технические возможности полностью покрывают потребности клиентов в объёмах поставок, продолжил оператор.

В компании отметили, что ожидают экспертного заключения причин инцидента.

Один из участков нефтепровода «Дружба» связывает базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с НПЗ в немецком Шведте.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 декабря в районе Пнево Великопольского воеводства Польши получил повреждение нефтепровод «Дружба», в результате произошла утечка топлива. Угрозы возгорания или взрыва не было. Причины инцидента устанавливаются.

Одну из ниток нефтепровода «Дружба» отключили5 августа 2023 года из-за утечки на территории Польши в направлении ФРГ. Разгерметизацию обнаружили в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступала в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работала без изменений. Прокачку нефти в Германию возобновили 8 августа.