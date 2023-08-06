Варшава, 6 августа, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключена из-за утечки на территории Польши, сообщает польский оператор «Дружбы» PERN в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум

«В субботу (5 августа) вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений.

В настоящее время компания расследует причины ЧП.

Как передавало ИА Регнум, газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные данные Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в январе предлагал взорвать трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию, чтобы разрушить венгерскую промышленность.

Венгерский эксперт по вопросам безопасности Дьердь Ногради заявил, что по трубопроводу «Дружба» нефть поступает в Венгрию, следовательно, теракт на нефтепроводе будет нападением на НАТО.