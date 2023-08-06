Варшава, 6 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Работа ветки нефтепровода «Дружба», по которому прокачивается нефть в Германию, возобновится 8 августа, сообщает 6 августа польский оператор «Дружбы» PERN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Службы PERN достигли поврежденного на западе участка трубопровода «Дружба» в районе Ходеч», — сообщили в компании.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, привлечены пожарные службы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 августа системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити.