Краснодар, 1 декабря, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Степан Ноздрев/ТАСС

В составе «Спартака» дубль оформил костариканский нападающий Манфред Угальде, отличившийся на 17-й и 28-й минутах. Ещё один гол забил аргентинский полузащитник Эсекьель Барко на 94-й минуте.

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 34 очка после 17 матчей. «Краснодар» идёт на втором месте с 38 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, санкт-петербургский «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3. В составе «Крыльев Советов» дубль оформил ранее выступавший за «Зенит» форвард Иван Сергеев.

Московский «Локомотив» дома проиграл подмосковным «Химкам» матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:3.