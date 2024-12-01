Санкт-Петербург, 1 декабря, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:3.

РИА Новости/Алексей Даничев

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Однако ещё до перерыва футболисты самарского клуба забили три мяча — дубль оформил ранее выступавший за «Зенит» форвард Иван Сергеев, также отличился Иван Олейников.

«Зенит» во втором тайме смог отыграть один гол. Точным ударом отметился защитник Нуралы Алип на 72-й минуте.

«Зенит» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 39 очков после 17 матчей. «Крылья Советов» идут на 10-м месте с 18 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский «Локомотив» проиграл подмосковным «Химкам» в домашнем матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:3.

30 ноября «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 4:0. В составе ростовского клуба дубль оформил защитник Максим Осипенко.