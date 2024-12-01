Москва, 1 декабря, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл подмосковным «Химкам» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:3.

РИА Новости/Сергей Бобылев

В составе «Химок» голы забили нападающий Антон Заболотный на 17-й минуте и полузащитники Зелимхан Бакаев на 32-й и Лукас Вера на 66-й. У «Локомотива» отличился форвард Владислав Сарвели на 29-й минуте.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 34 очка после 17 матчей. «Химки» идут на 12-м месте с 16 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0. В составе ростовского клуба дубль оформил защитник Максим Осипенко.

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином в матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2. «Армейцы» смогли уйти от поражения на 96-й минуте благодаря голу защитника Матвея Лукина.