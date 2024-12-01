Вашингтон, 1 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Украина должна самостоятельно решать вопрос территориальных уступок для достижения мира с Россией. Такое мнение высказал 1 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами», — заявил он в эфире телеканала CNN.

По словам чиновника, Вашингтон активно взаимодействует с украинским руководством и обсуждает возможный формат будущих переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября газета The Washington Post написала, что ряд официальных лиц США и европейских союзников Киева признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. В материале отмечается, что среди европейских политиков уступка Украиной территорий раньше являлась табуированной темой. Теперь же они, как утверждает издание, готовы признать необходимость такой меры для проведения мирных переговоров.

27 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri заявил, что для выгодных переговоров по урегулированию конфликта с Россией Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Ермак обосновал свою позицию тем, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия.

30 ноября в интервью главному корреспонденту Sky News Стюарту Рамзи глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если частям страны, находящимся под контролем Киева, предложат членство в НАТО. Он отметил, что намерен добиваться возвращения территорий, которые режим не контролирует, дипломатическим путем.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с ИА Регнум заявил, что данные манёвры Зеленского на самом деле являются его желанием переложить всю ответственность на плечи альянса, что вряд ли может случиться, так как Киев и без этого выполняет все команды Запада.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности РФ к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. При этом, подчеркнул президент, никаких «разменов» не будет.