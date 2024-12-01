Махачкала, 1 декабря, 2024, 19:58 — ИА Регнум. На заправке в Махачкале произошёл пожар на площади в 20 кв. м. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС РФ

«На проспекте Мирзабекова огонь охватил заправочные колонки и автомобиль», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Пожар удалось полностью потушить. На месте работали 26 специалистов и 7 единиц техники МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 сентября на АЗС в пригороде Махачкалы раздались взрывы. Очевидцы сняли на видео второй взрыв, детонация произошла в подземных резервуарах станции. После этого начался сильный пожар. Его площадь достигала 500 кв. м. Спасатели смогли потушить возгорание только 28 сентября. В результате трагедии погибли 13 человек.

В связи с ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи рассматривают версии, связанные с состоянием газопровода, не исключается человеческий фактор.