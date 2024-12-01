Москва, 1 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в ходе специальной военной операции освободили населённые пункты Петровка и Ильинка в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

Ведомство уточнило, что Петровку освободили бойцы войсковой группировки «Центр», Ильинку — военнослужащие группировки войск «Юг».

Подразделения Южной группировки также за последние сутки нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка в ДНР. Потери противника составили до 380 военных, американский бронетранспортер М113, два автомобиля и британская гаубица FH-70.

Отряды Центральной группировки нанесли удары по скоплениям пяти бригад ВСУ возле населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря в ДНР, а также отразили 11 контратак украинских штурмовиков. Были ликвидированы более 470 военнослужащих противника, уничтожены две бронемашины «Казак», два автомобиля, орудие Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря было опубликовано видео, как бойцы группировки «Центр» подняли российский флаг над селом Новоалексеевка в Волновахском районе ДНР. Они рассказали, что входили в населённый пункт малыми группами, их действия корректировали с помощью беспилотников, артиллерия оказывала поддержку.

Согласно сводкам минобороны за прошедшую осень, российские войска освободили 88 населённых пунктов в Донбассе, Новороссии, Курской и Харьковской областях. Группировка «Центр» освободила 37 из них, «Восток» — 13, «Север» — 14, «Юг» — 16, «Запад» — восемь.