Донецк, 1 декабря, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Центр», освобождавшие от ВСУ село Новоалексеевка в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, рассказали о штурме и показали кадры операции.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление армии ВС РФ, Донбасс

По словам военных, в село они заходили малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию, используя замаскированные блиндажи в лесополосах.

«Корректировку действий штурмовиков выполняли расчёты беспилотников при взаимодействии с артиллеристами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчёты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений», — сообщили в Минобороны.

В результате активных и решительных действий российские бойцы заняли особо важные позиции и установили российский флаг в Новоалексеевке.

В захваченном подвале, где размещались вражеские силы, были обнаружены флаги с нацистской символикой, а также флаги иностранных государств.

Как пояснил командир батальона старший лейтенант Егор Бас, боевики прикрывались мирным населением, прятались в подвалах домов местных жителей.

Комбат признался, что было трудно, «но мы их выбили».

Как сообщало ИА Регнум, ключевые бои за Курахово в Донецкой Народной Республике на данный момент идут в деревне Старые Терны. Штурм этого населённого пункта ставит под угрозу промышленную зону в Курахово, которая пока находится под контролем киевского режима. Если эта промзона будет освобождена, то падёт и Курахово, считают военные эксперты.

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