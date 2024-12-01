Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Российский форвард клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков стал третьей звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба НХЛ.

Matt Slocum/AP/TASS Матвей Мичков

Российский хоккеист отличился голевым пасом и стал автором победной шайбы «Флайерз» в победном для его клуба матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ).

Мичков третий раз в нынешнем сезоне помог «Филадельфии» победить и повторил рекорд лиги по количеству голов в овертаймах среди игроков до 20 лет. До этого это удалось ещё одному россиянину — Илье Ковальчуку, а также канадским хоккеистам Сидни Кросби и Рику Нэшу.

Первой звездой дня стал нападающий команды «Юта» Ник Шмальц, оформивший дубль в победном для его команды матче с клубом «Вегас Голден Найт» (6:0). Второй звездой признали российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина, отразившего все 29 бросков по его воротам в матче с клубом «Баффало Сэйбрз» (3:0) и впервые в сезоне сыгравшего «на ноль».

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Мичков оформил дубль в матче «Филадельфии» с командой «Эдмонтон Ойлерз». Матч закончился победой канадской команды со счётом 4:3. Для россиянина эти голы стали первыми в НХЛ.

В начале сентября стало известно, что в тренерский штаб «Филадельфии» вошёл экс-наставник сборной России по хоккею Олег Знарок. Кроме Мичкова, в команде играют защитник Егор Замула и вратарь Иван Федотов.