Эдмонтон, Канада, 16 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. 19-летний россиянин Матвей Мичков, выступающий за американский клуб «Филадельфия Флайерз», забил свои первые шайбы в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В ночь с 15 на 16 октября «Филадельфия» играла в гостях с финалистом прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз». Мичков открыл счёт в большинстве на пятой минуте, однако судьи засчитали её не сразу. Взятие ворот по всем правилам было подтверждено после повторного просмотра гола.

На 10-й минуте Мичков также в большинстве оформил дубль, однако это не помогло его команде победить в матче. Конечный счёт составил 3:4 в пользу «Эдмонтона».

Как передавало ранее ИА Регнум, в сентябре стало известно, что в состав тренерского штаба «Филадельфии» вошёл экс-наставник сборной России по хоккею Олег Знарок. Помимо Мичкова, за клуб играют ещё двое россиян — защитник Егор Замула и вратарь Иван Федотов.

В июне в ходе первого раунда драфта НХЛ 2024 года, который прошёл в Лас-Вегасе, выбрали четырёх российских хоккеистов — Ивана Демидова из СКА, Антона Силаева из «Торпедо», Егора Сурина из «Локомотива» и Матвея Гридина из «Маскигона».