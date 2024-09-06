Филадельфия, США, 6 сентября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Экс-наставник сборной России по хоккею Олег Знарок включён в тренерский штаб «Филадельфии Флайерз». Информация размещена на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кирилл Кухмарь/ТАСС Олег Знарок

61-летний специалист занял должность консультанта по развитию игроков из Европы и скаутингу. Сроки его сотрудничества с клубом не уточняются.

В составе «Филадельфии» значатся 13 европейских игроков, в числе которых россияне нападающий Матвей Мичков, защитник Егор Замула и вратарь Иван Федотов.

Знарок был главным тренером сборной России с 2014 по 2018 год. С ней он выиграл чемпионат мира 2014 года и Олимпийские игры 2018 года. Тренируя московское «Динамо», специалист завоевал два Кубка Гагарина и ещё один выиграл с петербургским СКА. Последним местом работы тренера был казанский «Ак Барс», который он тренировал с июля по декабрь 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля нападающий Евгений Кузнецов, выступавший за клубы НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», подписал контракт со СКА. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и получил статус неограниченно свободного агента.

В конце август «Нэшвилл Предаторз» обменял российского вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе Шаркс». Спортсмен подписал двухлетний контракт на 4 млн долларов. Его действие начнётся с сезона 2025–2026.