Сватово, ЛНР, 30 ноября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Украинские военные бегут со своих позиций около города Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 30 ноября сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, на фронте юго-западнее Сватово есть позитивные изменения, так как ВСУ начали уходить с позиций в районе населённого пункта Надия.

«Больше это похоже на бегство или самовольное оставление позиций, но вместе с тем противник пока ещё сопротивляется на данном участке местности», — привел его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября армия России освободила населённые пункты Воровское и Раздольное в Донецкой Народной Республике. Также войска российской группировки «Центр» нанесли удары по нескольким бригадам украинских формирований и отразили восемь попыток контратак противника.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 30 ноября заявил, что США стараются использовать все возможности, чтобы помешать и навредить России, но у них ничего не выйдет и задачи спецоперации будут решены. Дипломат подчеркнул, что все потуги Вашингтона по поддержке Киева вызывают возмущение и неприятие.