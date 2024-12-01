Вашингтон, 1 декабря, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Публикацию в соцсети X, где речь шла о решении американских властей приостановить стратегическое партнёрство с Грузией, удалил 30 ноября пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум Грузия

Взамен старой публикации Миллер выложил отредактированную, в ней отсутствует часть о том, что Европейский союз (ЕС) является «оплотом против Кремля». Об этом сообщает Lenta.ru.

«Решение «Грузинской мечты» приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, осуществляющих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнёрство с Грузией», — говорится в новой версии сообщения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Грузии начались массовые антиправительственные акции протеста после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке до 2028 года переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию». Есть пострадавшие с обеих сторон, полиция за два дня задержала около 150 человек.