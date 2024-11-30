Москва, 1 декабря, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 30 ноября два закона о частной охранной деятельности.

Сотрудники ЧОП

Первым законом определяется правовая основа, цели и принципы, виды услуг, участники и их полномочия, гарантии для работников ЧОП, федеральный контроль.

Вводятся новые понятия, например «частная охранная деятельность», «телохранитель». Также устанавливаются требования к учредителям и участникам ЧОП: ими не могут быть граждане, замещающие госдолжности или выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях, кроме профессиональных союзов в сфере охраны и безопасности.

Также первым законом вводятся общие условия использования физической силы, спецсредств и оружия, устанавливаются правила их оборота. Правительство РФ наделяется правом устанавливать виды и количество служебного оружия, правила его оборота, приобретения, учёта, хранения и ношения.

Вторым законом вводится понятие «частный детектив», которым может быть гражданин РФ с юридическим образованием или опытом работы в оперативных или следственных подразделениях не менее трёх лет, прошедший обучение и получивший лицензию.

Учредителями организаций, обучающих частных детективов, не могут быть лица, признанные иностранными агентами.

Законы вступают в силу 1 сентября 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, частное охранное предприятие «Крокус профи» и ряд подрядных организаций, обслуживающих концертный зал «Крокус Сити Холл», фигурируют в уголовном деле, возбуждённом после теракта 22 марта.

Наличие вооружённой охраны на входах в торговые центры не решит всех проблем, хотя это, несомненно, будет хорошим сдерживающим фактором, считает представитель группы компаний безопасности «Витязь», аналитик в сфере безопасности Пётр Фефелов. Комментируя инициативу вооружить охрану торговых центров в Москве, он отметил, что инциденты могут произойти на любых площадках, где наблюдается большое скопление людей: как в торговых комплексах, так и в бизнес-центрах.

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