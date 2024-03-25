Москва, 25 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Наличие вооружённой охраны на входах в торговые центры не решит всех проблем, хотя это, несомненно, будет хорошим сдерживающим фактором. Такое мнение 25 марта корреспонденту ИА Регнум высказал представитель группы компаний безопасности «Витязь», аналитик в сфере безопасности Пётр Фефелов, комментируя инициативу вооружить охрану торговых центров в Москве.

Global Look Press

Власти и представители бизнеса решают вопрос появления вооружённой охраны на входах в торговые центры. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал газете «Известия», что речь идёт о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны, а также частных охранных предприятий (ЧОП) с лицензиями на использование оружия.

Фефелов отметил, что происшествия могут произойти на любых площадках, где наблюдается большое скопление людей: как в торговых комплексах, так и в бизнес-центрах.

«Наличие вооружённой охраны не решит всех проблем, хотя это будет хорошим сдерживающим фактором. Однако мы должны чётко понимать уровень подготовки таких сотрудников, поскольку это подразумевает применение огнестрельного оружия в условиях большого скопления людей. В стрессовой ситуации использовать оружие, определить кто террорист, а кто нет, произвести стрельбу, несмотря на то, что рядом с этим террористом могут находиться гражданские лица, — это очень сложная задача, которая под силу только профессионально подготовленным сотрудникам спецподразделений. Довести уровень сотрудников охраны до уровня подготовки такой степени очень проблематично», — отметил аналитик.

Возможное решение этой задачи — привлечение к данной работе бывших сотрудников спецподразделений, которые были отправлены на пенсию по выслуге лет. Их можно будет задействовать в качестве вооружённой силовой группы на определенных объектах, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы будут анализировать ситуацию с мерами безопасности в российских ТЦ.

Атака террористов в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Согласно данным на 24 марта, погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Басманный суд Москвы арестовал семерых фигурантов дела о теракте: четырёх исполнителей и их троих подельников.