Вараш, Украина, 30 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Аварию в энергосистеме зафиксировали в городе Вараш Ровненской области в западной части Украины. Об этом 30 ноября сообщил мэр города Александр Мензул.

Igor Golovach

«Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения», — написал он на странице в соцсети Facebook (продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Причины аварийной ситуации чиновник не уточнил.

Ровенская АЭС расположена в 4 км от города. На ней установлены четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

Издание «Страна. ua» написало, что местные жители предположили, что это могло быть отключение одного из блоков станции. В ряде торговых центров тем временем пропало электричество. Ранее власти Ровенской области анонсировали серьёзные отключения в выходные по всему региону.

Как передавало ИА Регнум, действующие АЭС Украины 17 ноября сократили выработку электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что в настоящий момент только два из девяти реакторов в стране работают на полную мощность.

Минобороны России в тот день проинформировало о нанесении российскими военными ударов по украинским военным заводам, по объектом газодобычи и энергетики, которые используются для работы ВПК Украины, по военным аэродромам и складам с боеприпасами.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум отметил, что заявления о беспрецедентных потерях в энергетической инфраструктуре со стороны Украины сильно преувеличены для того, чтобы предстать перед Западом в роли жертвы. По словам политолога, для этого иногда даже специально организовываются веерные отключения света. Украина ввиду чрезвычайной выгодности и разницы в ценах экспортирует электроэнергию в Восточную Европу, напомнил эксперт.