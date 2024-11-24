Москва, 24 ноября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Заявления о беспрецедентных потерях в энергетической инфраструктуре со стороны Украины сильно преувеличены для того, чтобы предстать перед Западом в роли жертвы, заявил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Издание The Times в субботу, 23 ноября, сообщило о том, что Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы. Как сообщает журнал, около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено, а без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля грозят суровые и смертельные зимние морозы.

«Существует определённые процент разрушений, и он значимый, но точно сказать никто не может, потому что в реальности Украина преувеличивает свои потери для того, чтобы предстать перед мировым сообществом в роли жертвы», — пояснил эксперт.

По словам политолога, для этого иногда даже специально организовываются веерные отключения света. Украина ввиду чрезвычайной выгодности и разницы в ценах экспортирует электроэнергию в Восточную Европу, напомнил Безпалько, добавив, что не стал бы пока преувеличивать значимость зимы.

«Для того чтобы зима стала очень весомым фактором, нужно продолжать разрушение энергетической инфраструктуры. Если, скажем, Ровенскую АЭС не обесточить, а просто лишить возможности поставлять электроэнергию, в этом случае, как и в случае с другими определёнными узлами, может наступить коллапс. Но пока ещё коллапса нет»,— заверил эксперт.

В статье Times отмечается, что британские инженеры совместно с коллегами из Америки, Германии и Японии ещё в феврале посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов. Однако девять месяцев спустя правительство Украины не сделало этого, причиной тому может быть коррупция, пишет издание.

«Это предложение нереальное, неадекватное. Как можно спрятать теплоэлектростанции гигантские, в какие бункеры? Как можно спрятать АЭС и всю инфраструктуру, которая обслуживает АЭС, куда их спрячешь? Абсолютно странный проект, который не отвечает реальности. Можно спрятать небольшие тепловые узлы, портативные электростанции, какие-нибудь генераторы большие, трансформаторы какие-нибудь. Но как всю энергоструктуру Украины, которая выстраивалась в советское время, можно спрятать?»— возмутился Безпалько.

Помимо проблем с энергосистемой, на Украине столкнулись с нехваткой профессиональных кадров в сфере теплоинфраструктуры, о чём сообщили в Telegram-канале «Криворожская теплоцентраль». Там заявили, что коммунальные службы Кривого Рога не смогли включить в городе отопление из-за того, что квалифицированные специалисты были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«На Украине выгребают самые незащищённые слои населения мобилизацией. То есть люди, которые относятся к элите или хотя бы стоят рядом с элитой, под мобилизацию не попадают, а вот простые крестьяне, работяги попадают. Они туда уходят. И их, как правило, заменяют женщины, которые не имеют ни опыта работы в подобного рода сферах и отраслях, ни навыков и умений. Они только учатся этому»,— пояснил политолог.

Эксперт отметил, что в некоторых городах Украины ситуация может повториться, если там не осталось мужчин, а женщины не обучены работе с конкретным оборудованием, или у них не хватает навыков или сил.

Как передавало ИА Регнум 22 ноября, Министерство развития общин и территорий Украины заявило о критической ситуации в Кривом Роге Днепропетровской области с отоплением. Без тепла остаются около 110 тыс. горожан. В том числе без отопления осталась городская больница № 16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты.

Ранее сообщалось, что власти Киева решили сэкономить газ и отложили начало отопительного сезона. По словам зампредседателя городской администрации Петра Пантелеева, отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура будет восемь градусов или ниже в течение трёх дней.

В мае депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявлял, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта. Кучеренко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто рассказать гражданам о последствиях.

Российские военные в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.