Киев, 17 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Действующие атомные электростанции (АЭС) Украины 17 ноября сократили выработку электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом 17 ноября сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Энергоатом

«Энергетическая инфраструктура страны крайне уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность. Мы всё ещё оцениваем полный масштаб ущерба», — приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ.

По словам Гросси, в настоящий момент только два из девяти реакторов в стране работают на полную мощность.

Как сообщало ИА Регнум, министр энергетики Украины Герман Галущенко 17 ноября заявил, что энергетическая инфраструктура страны подверглась массированной атаке. В ряде регионов произошло отключение электроэнергии.

Минобороны России проинформировало о нанесении российскими военными ударов по украинским военным заводам, по объектом газодобычи и энергетики, которые используются для работы ВПК Украины, по военным аэродромам и складам с боеприпасами.