Вашингтон, 30 ноября, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена заметили с неоднозначной покупкой во время шопинга в «чёрную пятницу». Об этом сообщает 29 ноября издание The New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер, прибывший с супругой Джилл Байден на остров Нантакет в Массачусетсе в рамках празднования Дня благодарения, вышел из книжного магазина с экземпляром книги «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годы». При этом политик не пытался скрыть книгу либо её название.

Приобретение Байдена очень удивило прохожих, так как книга носит явный «антиизраильский» характер. История Палестины рассматривается автором, профессором Колумбийского университета Рашидом Халиди, через призму колониальных войн, которые вели разные стороны, но всегда в пользу еврейского народа. Кроме того, в книге акцентируется внимание на дискриминационной политике Израиля в отношении палестинцев.

Неизвестно, приобрёл Байден книгу сам или получил её в качестве подарка. Автор книги, Рашид Халиди, заметил, что он опоздал с приобретением книги на четыре года.

Байден покинет Белый дом в январе, он является старейшим президентом в истории США. В ноябре американскому лидеру исполнилось 82 года, при этом сам политик считает свой возраст доказательством жизненного опыта и настаивает, что он сам принимает решения и у него нет проблем со здоровьем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент США Байден допустил оговорку, когда назвался собственным мужем на торжественном ужине в Белом доме.

Политик в ходе выступлений нередко путает имена или названия, а также попадает в неловкие ситуации. Так, на недавнем саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии американский президент развернулся и ушёл в лес, из-за чего не присутствовал на общей фотосессии.

В июле на саммите НАТО Байден перепутал главу киевского режима Владимира Зеленского с российским лидером и предоставил слово «президенту Путину».