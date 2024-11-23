Вашингтон, 23 ноября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден допустил оговорку, когда назвался собственным мужем на торжественном ужине в Белом доме. Его выступление транслировал телеканал C-Span.

Jose Luis Magana/AP/TASS Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден во время выступления на торжественном ужине в Белом доме

Политик нередко представляется «мужем Джилл Байден», когда начинает выступления.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал Байден, приветствуя гостей.

Ранее американский лидер рассказал, что иногда жена в шутку угрожает позвонить в НАСА и «отправить его в космос».

Как сообщало ИА Регнум, Байден, которому 20 ноября исполнилось 82 года, часто в ходе выступлений путает имена или названия, а также попадает в неловкие ситуации. Так, на недавнем саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии американский президент развернулся и ушёл в лес, из-за чего не присутствовал на общей фотосессии.

В июле на саммите НАТО Байден перепутал главу киевского режима Владимира Зеленского с российским лидером и предоставил слово «президенту Путину».

В июне после выступления парашютистов на саммите «Группы семи» (G7) Байден неожиданно отвернулся и начал «блуждать», после чего премьер-министру Италии Джордже Мелони пришлось взять его за руку и вернуть к группе политиков.

Ранее в одном из выступлений Байден утверждал, что его сын погиб в Ираке, хотя тот скончался от онкологического заболевания в 2015 году — спустя шесть лет после возвращения из Ирака. Республиканцы пытались использовать ошибки Байдена в политической борьбе и доказать, что политик не в состоянии полноценно исполнять обязанности президента.