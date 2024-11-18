Бразилиа, 18 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления в джунглях Амазонки в Бразилии развернулся и ушёл в лес, сообщила газета The Telegraph.

кадр из видео

Байден прибыл в Бразилию на саммит «Группы 20» (G20). Предполагается, что президент США ушёл в лес, чтобы принять участие в фотосессии, целью которой будет привлечение внимания к проблемам, вызванным изменениями климата.

«Джо Байден забрёл в тропический лес Амазонки после того, как произнёс речь, предупреждающую об опасности изменения климата», — сказано в статье.

Ранее также сообщалось, что в рамках визита Байден совершит воздушную прогулку над Амазонией, встретится с представителями коренного населения и посетит музей, где вновь заявит о своей приверженности сохранению природы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930093" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео с Байденом, который уходит в джунгли Амазонки

Видеозапись, на которой Байден разворачивается от журналистов и уходит в джунгли, стала вирусной. Некоторые пользователи иронично прокомментировали эти кадры, в частности было высказано предположение, что Байдена «отправили в джунгли», чтобы Госдеп в его отсутствие мог одобрить передачу Украине ракет большой дальности.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.