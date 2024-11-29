Москва, 29 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Российские военные в течение недели нанесли один массированный и 32 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса и другим целям на Украине. Об этом 29 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нанесены массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, предприятиям промышленности, производящим стратегическую продукцию военного назначения», — заявили в ведомстве.

Также под удар попала инфраструктура военных аэродромов, местам сборки и хранения дронов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов.

Российские военные атаковали места дислокации формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ), иностранных инструкторов, технических специалистов и наёмников.

Были уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Все цели высокоточных ударов достигнуты, подчеркнули в оборонном ведомстве.

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