Москва, 28 ноября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Российские бойцы уничтожили ударом ракеты «Искандер» пункт дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе. Подробности сообщили в Минобороны РФ 28 ноября.

По информации ведомства, ударом «Искандера» уничтожены 72 человека личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов-наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, в ответ на удары ВСУ вглубь территории России Вооружённые силы РФ в течение текущей недели нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия на Украине.

25 ноября «Искандеры» уничтожили в Сумской области пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих американские дальнобойные ракеты ATACMS. В том числе две MLRS и транспортно-заряжающую машину в районе населённого пункта Токари, а также три HIMARS у населённого пункта Малый Бобрик. Кроме того, было уничтожено до 30 специалистов личного состава боевых расчётов пусковых установок.

25 и 26 ноября ударами «Искандеров» около села Новомихайловка Одесской области были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Также нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, которые обеспечивали применение и обслуживание дальнобойных систем.